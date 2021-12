Kleding van C&A, Nike, Patagonia en State of Art zou mede geproduceerd worden door Oeigoeren onder dwang. De Duitse mensenrechtenorganisatie European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) doet in Nederland aangifte tegen de kledingmerken. Dat meldt NRC.

Het ECCHR deed dinsdag aangifte voor medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting bij het Functioneel Parket in Amsterdam omdat de kledingmerken weten of zouden kunnen weten dat hun kleding gemaakt wordt door Oeigoeren die daartoe gedwongen worden.

Volgens Barbara van Straaten is het de eerste Nederlandse aangifte wegens mensenrechtenschendingen tegen de kledingindustrie, zegt de advocaat die namens het ECCHR de aangifte deed tegen NRC. Ook in andere landen vinden misstanden in de kledingindustrie plaats, maar volgens het ECCHR gebeurt dit in Xinjiang, China op zulke grove wijze plaats dat er sprake is van misdrijven tegen de menselijkheid.

De aangifte werd in Nederland gedaan omdat de bedrijven hier gevestigd zijn of een regionaal hoofdkantoor hebben.

Volgens het ECCHR werken de kledingbedrijven mee aan "de systematische en wijdverbreide aanval tegen burgerbevolking" in de Chinese autonome regio Xinjiang.

Honderdduizenden Oeigoeren in de Noord-Chinese regio Xinjiang zijn slachtoffer van systematische marteling en massadetentie in concentratiekampen. Daarnaast worden miljoenen moslims in China onderworpen aan systematische massasurveillance, stelde Amnesty International in juni 2021.

180 Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?

Aansporing tot onderzoek

In een reactie aan NRC laat C&A weten geen kleding, stoffen of garen te kopen van fabrikanten in Xinjiang. Maar volgens het ECCHR koopt de Indonesische kledingfabriek Wintai Garment, waar sokken van C&A vandaan komen, grote hoeveelheden katoengaren in bij een firma met een dochteronderneming in Xinjiang.

Het ECCHR hoopt dat de aangifte het Openbaar Ministerie zal aansporen onderzoek te doen.