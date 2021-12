Luchtvaartmaatschappijen vervoerden in oktober ruim 9 procent meer vracht dan voor de coronacrisis, mede door opstoppingen in het wereldwijde containervervoer over zee. Die vertragingen leidden tot meer vraag voor het snellere luchtvrachtvervoer. Tegelijkertijd hadden luchtvaartmaatschappijen dankzij meer passagiersvluchten iets meer ruimte beschikbaar om goederen te vervoeren, meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA woensdag.

De vraag naar luchtvrachtvervoer steeg ten opzichte van oktober 2019 wereldwijd met 9,4 procent, met een toename van 10,4 procent bij internationale vluchten voor goederenvervoer. De krapte in het aanbod van vervoersruimte werd wat minder. Dat komt volgens IATA doordat er ook steeds meer passagiersvluchten vertrekken. In de buik van passagierstoestellen wordt vaak ook vracht vervoerd.

Voor veel luchtvaartmaatschappijen is de grote vraag naar vrachtdiensten een lichtpunt in nog altijd moeilijke tijden. Door de coronacrisis werden vorig jaar strenge internationale reisbeperkingen opgelegd. Die verdwenen na grootscheepse vaccinatiecampagnes wel voor een deel, bijvoorbeeld voor reizen tussen de landen van de Europese Unie, maar andere landen hanteren nog wel beperkingen. Daarnaast zorgt de in zuidelijk Afrika ontdekte omikronvariant voor onzekerheid. Zo geldt in Nederland een inreisverbod voor reizigers uit Zuid-Afrika, met uitzondering van Nederlanders en andere inwoners van de EU.

Willie Walsh, topman van IATA, noemt de reisbeperkingen vanwege de omikronvariant "vergissingen". "Beperkingen stoppen de verspreiding van omikron niet", zegt hij. "Overheden zouden zich volledig moeten richten op de goede werking van toeleveringsketens en meer vaccins moeten distribueren."