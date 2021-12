Energiemaatschappij Anode Energie vraagt binnenkort bij de rechtbank in Rotterdam faillissement aan, zo kondigde het bedrijf woensdag aan. De onderneming heeft zo'n veertienduizend directe en indirecte klanten voor kleinverbruik.

Volgens Anode kwam een partij waarbij het bedrijf energie inkoopt zijn verplichtingen niet na. Daardoor moest het gas en elektriciteit plotseling inkopen tegen de sterk gestegen marktprijzen. Dat redde Anode niet, waardoor een bankroet onafwendbaar is.

Het bedrijf stelt dat het zich wel had ingedekt tegen sterke prijsstijgingen op de energiemarkten, maar dat uitblijvende leveringen voor problemen zorgden. Er was niet voldoende geld om tegen de huidige prijzen gas en stroom in te kopen.

Zo was elektriciteit in november gemiddeld ruim vier keer zo duur als een jaar eerder en gas bijna zes keer zo duur. Veel energieleveranciers hebben het daardoor moeilijk. Eerder gingen al Welkom Energie en Enstroga onderuit. Ook Allure Energie ging recent failliet, al kwam dat door een juridische strijd.

Bij een faillissement van een energieleverancier gaan de klanten over naar één of meer andere leveranciers. Zo komen de klanten nooit zonder gas en elektriciteit te zitten. Naar welk bedrijf de klanten overgaan, is nog niet duidelijk.

Wel bestaat de kans dat de klanten na de overstap hogere tarieven moeten betalen dan bij Anode Energie. De nieuwe leverancier baseert de tarieven waarschijnlijk op de huidige marktprijzen en die zijn dus behoorlijk hoog.