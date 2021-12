Duitse openbaar aanklagers doen onderzoek naar medewerkers van autoconcern Groupe PSA, het moederbedrijf van onder andere Citroën en Peugeot, dat onlangs opging in Stellantis. Volgens zakenblad WirtschaftsWoche gaat het om een onderzoek naar gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselmotoren in auto's van die merken.

Het onderzoek is gericht op motoren die in SUV's van Citroën, Peugeot en Mitsubishi zijn geïnstalleerd, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Frankfurt. Op verdere details wilde de zegsvrouw niet ingaan. Aanklagers onderzoeken ook onderdelenleveranciers Bosch en Continental, omdat deze er mogelijk bij betrokken zijn.

Het onderzoek lijkt een nieuw hoofdstuk te worden in het emissieschandaal dat ook wel dieselgate wordt genoemd. Het schandaal ontstond in 2015, toen aan het licht kwam dat Volkswagen met speciale software had gesjoemeld bij uitstoottests in het laboratorium. Daardoor leken miljoenen dieselauto's schoner dan ze in werkelijkheid waren.

Volkswagen is sinds het schandaal ruim 30 miljard euro kwijtgeraakt aan boetes, juridische kosten en vergoedingen voor gedupeerde autobezitters, ook in Nederland.

Ook andere bedrijven in de auto-industrie worden beschuldigd van fraude met de uitstoot van dieselmotoren. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, schikte vorig jaar in de Verenigde Staten voor 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) wegens vergelijkbare vergrijpen.

Recent kregen Renault en Dacia ook een Nederlandse claim aan hun broek. Het moederbedrijf van beide merken zou volgens de Stichting Car Claim ook hebben gelogen over uitstoot. In Frankrijk wordt Renault hiervoor al vervolgd.