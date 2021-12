Staalbedrijf Tata Steel gaat de uitstoot van lood eerder verlagen en die van giftige PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) verder beperken dan gepland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat daarover afspraken zijn gemaakt met het staalbedrijf en de provincie Noord-Holland.

De uitstoot van lood gaat al eind 2023 naar beneden met 70 procent ten opzichte van 2019. Eerder stond dit voor 2025 gepland. En begin volgend jaar bedraagt de reductie van PAK's 50 procent in plaats van 30 procent.

Om deze en meer reducties te behalen, worden onder meer vergunningen aangescherpt. Ook komen er vaker metingen, om vast te stellen dat Tata zich aan de doelen houdt. Waar mogelijk worden de maatregelen verplicht, zegt het ministerie.

Kinderen in de omgeving van de Tata Steel-fabriek lopen meer risico op gezondheidsklachten, mede door de uitstoot en neerslag van lood en PAK's. Dat bleek in september uit onderzoek van het RIVM. Tata moet in de toekomstplannen van het bedrijf niet alleen verduurzaming meenemen, maar ook gezondheidswinst voor omwonenden.

Tata kondigde eerder aan dat het de komende jaren meer gebruik wil maken van waterstof en groene stroom. Het ministerie onderzoekt volgend jaar wat de impact daarvan is op de omwonenden.

Het bedrijf gaf aan dat het pas in 2050 volledig zal overgeschakeld zijn op waterstof en het ministerie wil daar niet op wachten. "Ook op de kortere termijn moet het bedrijf schoner produceren en de gezondheidsrisico's voor omwonenden zo klein mogelijk maken", zegt het ministerie van I&W.