De laatste maanden van het jaar, wanneer mensen massaal cadeaus inslaan voor de feestdagen, zorgen voor een absolute piek in het kartonafval. Amsterdam zette na Black Friday al extra vuilniswagens in en ook andere gemeenten nemen maatregelen om de kartondrift te beteugelen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Nu de feestdagen naderen, slaan Nederlanders op grote schaal cadeaus in. Anders dan vroeger gebeurt dat tegenwoordig vaker online. Dat we aan het begin van de coronacrisis zowat gedwongen werden om via het internet te bestellen doordat de winkels moesten sluiten, heeft daar veel aan bijgedragen.

Dat zorgt voor meer gemak, want je hoeft niet meer naar de winkel te lopen. Maar doordat alles wordt geleverd in kartonnen verpakkingen levert dat ook meer afval op. En dat merken gemeenten. De gemeente Amsterdam zette deze week uit voorzorg meer vuilniswagens in om het karton van afgelopen vrijdag, toen er met kortingen gestrooid werd voor Black Friday, op te halen.

Vorig jaar haalden de vuilnisdiensten er na Black Friday 52.000 kilo extra karton op. Dat is 16 procent meer dan op een normale dag. De extra vrachtwagens rijden rond tot het einde van het jaar om ook de Sinterklaas- en kerstperiode te overbruggen.

Sensoren houden in de gaten of containers vol raken

Ook in Rotterdam en Utrecht merken ze een toevloed aan kartonverpakkingen in deze periode. In Rotterdam werd er alleen al na de week van Black Friday 100.000 kilo karton opgehaald. Via sensoren houdt de gemeente in de gaten wanneer kartoncontainers vol raken en stelt ze de route van de vuilniswagen daarop af.

Dat gebeurt ook in Utrecht, maar daar worden de containers ook bewust de dag voor een feestdag en op de feestdag zelf extra geleegd om overvolle containers te vermijden.

Alle gemeenten voeren ook informatiecampagnes via spots op radio of televisie, of via boodschappen op sociale media. Daarin roepen ze bewoners op hun karton zo plat en zo klein mogelijk aan te bieden, zodat er genoeg plaats is in de kartoncontainers.

Amsterdam wijst erop dat karton dat naast de containers geplaatst wordt, en dus nat en vies wordt, niet gerecycled kan worden. "Dat moet verbrand worden, wat meer kost en dat moet uiteindelijk door de Amsterdammers betaald worden", zegt de gemeente op haar website.