Het aantal aanvragen voor een hypotheek was in de afgelopen maand groot ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt waarschijnlijk doordat geldverstrekkers hebben aangekondigd de rentes te verhogen, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) woensdag. Inmiddels hebben meerdere banken de daad bij het woord gevoegd en hun rentes daadwerkelijk verhoogd.

Met 52.833 lag het aantal hypotheekaanvragen in november 14 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat kwam vooral doordat er veel oversluiters en verbouwers waren. Zij zijn samen goed voor 40 procent van de aanvragen. Volgens HDN komen jonge starters juist bijna niet meer aan bod.

Het aantal aanvragen in november was wel wat kleiner dan in oktober (58.500).

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Volgens de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen via haar netwerk.