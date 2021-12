De taaitaaipop was traditioneel niet weg te denken tijdens de feestdagen, maar lijkt aan populariteit te verliezen. In de winkels liggen de schappen vol met andere, luxere lekkernijen en ook het bakkersbedrijf Bolletje bakt geen taaitaai meer. Is het einde nabij?

De taaitaaipop verkocht de laatste jaren minder, vertelt Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur bij Bolletje. Door de afnemende vraag besloot het bedrijf in 2020 te stoppen met de productie.

Een andere reden om ermee te stoppen, was het bakproces. Dat is heel anders dan bij kruidnoten, waar Bolletje ook bekend van is. Het productieproces van taaitaai is ingewikkelder.

"En juist op kruidnoten wilden we ons gaan richten. Doordat taaitaai op een totaal andere manier gemaakt wordt, besloten we die productie te stoppen, zodat we de focus op kruidnoten konden leggen."

Bij Van Delft, de andere grote feestdagenbakker van Nederland, zien ze de daling van de taaitaaiverkoop niet. De bakker bakt naar eigen zeggen inmiddels bijna alle taaitaai die op de Nederlandse markt te verkrijgen is, ook die van huismerken.

"We hebben natuurlijk een gedeelte van Bolletje overgenomen toen ze daarmee stopten, maar we zagen daarvoor ook geen daling in de vraag naar taaitaai", vertelt Mark de Vos, manager bij Van Delft. Taaitaai, en ook de kruidnoot zonder chocola, zijn volgens De Vos nog altijd geliefd bij het wat oudere publiek. Jonge mensen kiezen er minder voor.

Chocoladekruidnoot vervangt taaitaai

Een nieuwe, populaire vervanger van de taaitaaipop lijkt de chocoladekruidnoot met een smaakje te zijn. Assortimenten in supermarkten worden steeds uitgebreider, en chocoladekruidnoten zijn daardoor ook in steeds meer smaken te krijgen.

Eerder bleek al dat Nederlanders liever chocoladekruidnoten hebben dan normale en dat mensen er steeds meer geld aan uitgeven. "De chocoladekruidnoten met truffel, kokos, red velvet en de smaak oma's appeltaart zijn de afgelopen tijd erg populair", vertelt Zandbergen.

Albert Heijn geeft aan dat taaitaai nog steeds goed verkocht wordt, maar het bedrijf zegt ook dat er een verschuiving plaatsvindt naar producten met smaakjes. "De chocokruidnoot is bijvoorbeeld met afstand populairder dan de normale kruidnoot", aldus een woordvoerder van de supermarktketen.

Zandbergen heeft daarvoor een verklaring. Mensen zijn volgens hem over het algemeen gezonder gaan leven. Als mensen dan tussen het gezonde leven door soms wat lekkers willen, moet dat ook echt speciaal zijn.

"Dat is een chocoladepepernoot zeker, en taaitaai wat minder. Bovendien is de chocoladekruidnoot wat meer een feestdaglekkernij, waar taaitaai toch wel echt te maken heeft met Sinterklaas. Dat maakt kruidnoten met chocolade ook bij volwassen populairder, ook buiten het Sinterklaasfeest om."