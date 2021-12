Een huishouden met een gezamenlijk jaarinkomen van 35.000 euro of minder kan nauwelijks nog een huis kopen. Ook met een inkomen tot 60.000 euro is nog maar een op de drie koopwoningen betaalbaar, stelt het Kadaster op basis van onderzoek.

Het Kadaster keek naar cijfers over de woningmarkt in de jaren 2017 tot en met 2021. Daaruit komt naar voren dat een koopwoning voor steeds minder mensen bereikbaar wordt.

"Een huishouden met een inkomen onder de 35.000 euro maakt nauwelijks nog kans op een koopwoning", aldus de onderzoekers. Het ergst is de situatie in de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - omdat daar de prijzen het hoogst zijn.

Maar ook met een hoger inkomen wordt het steeds moeilijker. Zo is met een inkomen tot 60.000 euro nog maar 37 procent van de woningen in Nederland betaalbaar. Dat was vier jaar geleden nog 65 procent.

Ook hier geldt dat het in de vier grote steden nog schameler is. Met een inkomen tot 60.000 euro is zelfs maar 21 procent van de woning te betalen. Dat was vier jaar geleden nog 52 procent.

Doordat de prijzen zo hoog oplopen, is het voor alleenstaanden steeds moeilijker om een huis te kopen. Het Kadaster ziet dan ook dat huizen almaar vaker worden gekocht door koppels. Starters kopen vooral samen met iemand die al een koophuis heeft.