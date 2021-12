Zeventien jaar nadat het recht op een rookvrije werkplek werd vastgelegd in de wet, verdwijnen de laatste rookdampen vanaf 1 januari definitief uit alle gebouwen. Ook moeten dan alle sigarettenautomaten weg zijn uit cafés en restaurants. Bedrijven die de regels overtreden kunnen een boete krijgen van tussen de 600 euro en 9.000 euro, laat toezichthouder NVWA desgevraagd aan NU.nl weten.

Op 1 juli van dit jaar moesten alle rookruimtes in semipublieke en openbare gebouwen al dicht. Nu is het de beurt aan de bedrijfspanden.

De rookruimtes in de horeca, waar jarenlang veel gedoe over is geweest, moesten na een gerechtelijke uitspraak in 2019 dicht. Dat was aanleiding voor het ministerie van Volksgezondheid om de sluiting van de andere rookruimtes ook te versnellen.

De verkoop van tabak vanachter de toonbank was al verboden in gelegenheden waar ook drank wordt geschonken, over een maand gaan de automaten in de hele horeca in de ban. Op 1 juli moest de tabak ook uit het zicht in supermarkten, vanaf 1 januari 2024 mogen die geen sigaretten meer verkopen.

De boetes die de NVWA in het vooruitzicht stelt bij overtredingen van de nieuwe regels zijn fors, net als het verschil tussen de minimale en maximale boete. "De hoogte van de boete hangt helemaal af van de ernst van de overtreding en ook of er eerder al een waarschuwing is gegeven, bijvoorbeeld", zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

Voor het niet sluiten van de rookruimte kunnen bedrijven een boete krijgen van tussen de 600 euro en de 4.500 euro. Voor het overtreden van het verkoopverbod van tabak varieert het bedrag tussen de 1.360 euro en 9.000 euro.