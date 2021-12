In geen enkele stad ter wereld is het leven zo duur als in de Israëlische stad Tel Aviv. Dat blijkt uit onderzoek van databureau The Economist Intelligence Unit. Amsterdam is juist een van de hardste dalers, al is de stad wel de op een na duurste plek om te tanken.

Het is de eerste keer dat Tel Aviv de duurste stad ter wereld is. Oorzaak hiervan is dat de Israëlische munt, de sjekel, sterk in waarde is gestegen. Vorig jaar was Parijs nog de duurste stad. De Franse hoofdstad staat dit jaar op de tweede plek, samen met Singapore.

Amsterdam is een van de sterkste dalers op de ranglijst. De Nederlandse hoofdstad zakte van de 32e naar de 40e plek onder de 173 onderzochte steden. Opvallend is dat de stad juist een van de allerduurste is als het gaat om benzine. Alleen in Hongkong betaal je meer aan de pomp.

Van de onderzochte steden is Damascus, de hoofdstad van Syrië, de goedkoopste stad om te wonen. Nummer twee is de Libische hoofdstad Tripoli, gevolgd door Tasjkent in Oezbekistan.

Voor het samenstellen van de ranglijst keken de onderzoekers naar de prijs van tweehonderd goederen en diensten, omgerekend naar Amerikaanse dollars.

Hieruit blijkt dat de prijzen in alle steden gemiddeld 3,5 procent hoger zijn dan vorig jaar. Het is de grootste stijging in vijf jaar tijd. Zo waren de goederen en diensten vorig jaar gemiddeld 1,9 procent duurder en was twee jaar geleden sprake van een stijging van 2,8 procent.