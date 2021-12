Er werden in november 27.333 auto's verkocht in Nederland. Dat zijn er 17,5 procent minder dan in november vorig jaar, blijkt dinsdag uit cijfers van de autoverenigingen BOVAG en RAI en dataleverancier RDC. Dit jaar werden tot nu toe 8,3 procent minder auto's verkocht dan in 2020.

Het probleem is volgens de brancheorganisaties niet dat er niet genoeg bestellingen geplaatst worden. De orderboekjes zijn goed gevuld, maar door een tekort aan computerchips en andere materialen kunnen niet alle auto's gebouwd worden. Daarnaast komen ze door de langere levertijden vaak ook later dan verwacht aan in Nederland.

Het bestverkochte automerk in november was KIA, met een marktaandeel van 10,1 procent. Op de tweede plaats kwam Volkswagen, met 9,3 procent marktaandeel, gevolgd door Toyota (8 procent).

BOVAG en RAI verwachten dat er aan het einde van het jaar 327.000 auto's verkocht zijn. Dat is 9 procent minder dan een jaar geleden. Daarbij hopen de organisaties dat er in december nog een sprint wordt ingezet op de verkoop van elektrische auto's. Vanaf 1 januari volgend jaar betalen mensen die een elektrische auto via hun bedrijf hebben namelijk 16 procent in plaats van 12 procent fiscale bijtelling over hun privégebruik.

BOVAG en RAI blikken ook al vooruit op 2022. De clubs verwachten dat er in het komende jaar 390.000 auto's verkocht zullen worden, maar dat is afhankelijk van hoelang de tekorten nog duren.