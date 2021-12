De verkoopprijzen van goederen bij Nederlandse bedrijven zijn voor de derde maand op rij gestegen en staan op recordhoogte. 55 procent van de bedrijven verhoogde de prijzen, terwijl minder dan 1 procent ze juist verlaagde, blijkt dinsdag uit de inkoopmanagersindex van dataverzamelaar Nevi.

Nederlandse bedrijven ontvingen in november meer orders dan in de voorgaande maand, maar de productie bleef achter. Dat heeft volgens ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart vooral te maken met de coronacrisis. "Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op", zegt hij.

Volgens hem is de piek nog niet bereikt. "Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich snel. Waaronder de omikronvariant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleveringsketens."

Doordat de inkoopprijzen van goederen daardoor ook een historisch hoog niveau bereiken, verhogen bedrijven ook hun verkoopprijzen om rode cijfers te vermijden. Dinsdag bleek al dat de inflatie in Nederland - de mate waarin prijzen stijgen - volgens voorlopige cijfers in november is opgelopen tot 5,6 procent. Dat is het hoogste niveau in 24 jaar.