Energieleverancier Vattenfall gaat samen met bouwbedrijf BAM achtduizend laadpalen voor elektrische auto's plaatsen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Iets meer dan de helft van de palen wordt proactief geplaatst op plekken waar de inwoners nog geen aanvraag hebben ingediend.

Met de actie willen Vattenfall en de gemeenten elektrisch rijden stimuleren. Volgens het energiebedrijf rijden er in 2030 naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto's rond in Nederland. "Daarom is een uitbreiding van de laadinfrastructuur cruciaal", zegt het bedrijf.

De laadpalen worden geplaatst in 68 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. Om te bepalen waar ze precies komen, gebruikt Vattenfall data van de Hogeschool van Amsterdam en de TU Eindhoven. Het gaat om onder meer data over de locaties en het verbruik van bestaande laadpalen, informatie over mobiliteit en demografische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op een aantal plekken zal er in samenwerking met netbeheerder Enexis gewerkt worden met slimme laadpunten. Die verdelen de beschikbare capaciteit over de dag om piekbelasting in het elektriciteitsnetwerk te spreiden. "Hiermee kunnen de auto's op het gunstigste moment voor zowel bestuurder als netbeheerder als energieleverancier geladen worden", zegt Jeroen Sanders, de technisch directeur van Enexis.