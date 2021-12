Maaltijdbezorgers kunnen voortaan een voltijdscontract krijgen bij Thuisbezorgd. Waar de duizenden bezorgers tot dusver een basiscontract voor 12 uur in de week hadden, kan dat nu ook een aanstelling voor 16, 24, 32 of zelfs 40 uur in de week worden. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

"Bezorgers konden altijd al meer uren werken dan die twaalf, maar dat wordt nu ook vastgelegd in de contractvormen", licht een woordvoerder toe. De functie van maaltijdbezorger wordt daarmee meer een normale baan. "We merken dat mensen ook wel op zoek zijn naar vastigheid."

De maaltijdbezorgers die overwegend rondfietsen op een e-bike van de zaak, krijgen eerst een jaarcontract, dat daarna omgezet wordt in een vast contract.

Thuisbezorgd, dat onderdeel is van het beursgenoteerde Just Eat Takeaway, wil niet precies zeggen hoeveel mensen er inmiddels in dienst zijn, maar wel dat het er duizenden zijn. "En het worden er nog steeds meer."