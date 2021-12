Het personeelstekort dat overal opspeelt, lijkt voorbij te gaan aan de luchtvaartsector. EasyJet, dat negen vliegtuigen opereert vanuit Nederland, zoekt voor de zomer veertig nieuwe mensen voor aan boord van haar vliegtuigen. Op die vacatures hebben zestienhonderd mensen gereageerd, zegt William Vet, de verantwoordelijke voor de maatschappij in Nederland, in gesprek met NU.nl.

EasyJet, dat in normale tijden zo'n zes miljoen passagiers per jaar van en naar Schiphol vervoert, heeft gedurende de coronacrisis geen mensen ontslagen in Nederland. "Doordat we hebben kunnen afspreken met het personeel dat de lonen niet omhoog zouden gaan, kon iedereen in dienst blijven", zegt Vet.

Door natuurlijk verloop zijn er wel mensen vertrokken. De Britse maatschappij denkt dat die mensen wel weer nodig zijn komende zomer. De vacatures die er zijn, kunnen rekenen op warme belangstelling. Nu is het natuurlijk ook zo dat bijvoorbeeld KLM flink heeft gereorganiseerd.

EasyJet krimpt in Nederland niet in, maar heeft her en der in Europa de operatie wel ingekrompen om op kosten te besparen. "De capaciteit op Schiphol is schaars, we houden wat we hebben", zegt Vet. "Je zet je vliegtuigen nu in waar de mensen willen vliegen." Nederland hoort daar volgens hem traditioneel bij.

"Afgelopen zomer heeft het ook geholpen dat de overheid gratis coronatests voor reizen beschikbaar heeft gesteld. Daardoor werd de drempel om op reis te gaan iets lager", aldus de easyJet-directeur. Volgens hem was het een jaar geleden nog zo dat zodra er iets veranderde dat te maken had met het coronavirus, dat meteen was terug te zien in de boekingen.

Bijvoorbeeld als het reisadvies voor een land van geel naar oranje ging. "Dan zakte de vraag naar tickets voor die bestemming in als een pudding." En het omgekeerde gebeurde als een land niet meer werd afgeraden. Dat er nu een nieuwe coronavirusvariant is, heeft niet meer direct invloed op wat reizigers doen. "We zijn verder in de tijd, meer mensen zijn gevaccineerd en er is toch meer vertrouwen."

Wat mensen wel massaal zijn gaan doen tijdens de pandemie en nu nog steeds doen, is laat boeken. "Voorheen boekten mensen een half jaar van tevoren een ticket. Dat is opgeschoven naar twee maanden, een maand of een paar weken zelfs."