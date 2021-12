Tesla-CEO Elon Musk heeft een tweet geplaatst waarin hij een nieuw Tesla-hebbedingetje promoot en gekscherend lijkt te refereren aan recente rechtszaken waar zijn bedrijf bij betrokken was. Tesla heeft een fluitje op de markt gebracht, dat hij aanduidt als een whistleblower - vrij vertaald: een klokkenluider.

"Blow the whistle on Tesla!", zo richt Musk zich tot zijn ruim 65 miljoen volgers op Twitter, met daarbij een linkje naar het fluitje, dat is gemaakt van hetzelfde materiaal als de Cybertruck van het bedrijf.

In de voorbije maanden heeft Tesla zich voor de rechter moeten verantwoorden voor een racismezaak en met betrekking tot een beschuldiging over vermeend grensoverschrijdend gedrag in de Fremont-fabriek in de Amerikaanse staat Californië.

Musk haalt gelijk ook even uit naar Apple, dat onlangs een doekje op de markt heeft gebracht waarmee iPhones opgepoetst kunnen worden. "Verspil je geld niet aan dat suffe Apple-doekje, koop in plaats daarvan ons fluitje", aldus Musk.

Het fluitje blijkt op de Tesla-site overigens uitverkocht.