De staatsschuld is iets minder opgelopen dan waar het demissionaire kabinet met Prinsjesdag nog van uitging. Dat komt doordat er minder is uitgegeven aan steunmaatregelen in verband met de coronapandemie dan in september werd geraamd, zo staat in de zogenoemde Najaarsnota die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gezien de nieuwe opleving van het virus zou het zomaar kunnen dat de uitgaven aan steunmaatregelen toch weer oplopen en dus ook het begrotingstekort en in het kielzog daarvan de staatsschuld. "Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag, anderzijds zijn er miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket."

Het begrotingstekort komt nu uit op 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waar eerder gedacht werd dat dit 6 procent zou zijn. De staatsschuld bedraagt nu 56,4 procent van het, in plaats van de in september gepresenteerde 57,8 procent.

De uitgaven aan de coronasteunpakketten tot en met het derde kwartaal zijn verwerkt in de najaarsnota. "Deze uitgaven vallen voor 2021 3,1 miljard euro lager uit ten opzichte van de miljoenennota", aldus het ministerie van Financiën. "Dit komt doordat er de afgelopen periode minder gebruik is gemaakt van verschillende regelingen. Een deel van dit budget is doorgeschoven naar volgend jaar."