Shell staat op het punt om de activiteiten in Libië te hervatten, meldt Reuters dinsdag. Het persbureau heeft de plannen daarvoor van de oliereus ingezien. Binnen enkele maanden moet beklonken worden dat Shell na tien jaar afwezigheid terugkeert in het olierijke Noord-Afrikaanse land.

De mogelijke terugkeer naar Libië komt op een opvallend moment, omdat Shell al enige tijd de activiteiten rond de olie- en gaswinning aan het afbouwen is. Het bedrijf heeft echter nog wel nieuwe projecten nodig om de huidige productie van olie en gas op peil te houden. Een samenwerking met de Libische National Oil Corporation zou een middel tot dat doel zijn.

Shell zich volgens de plannen ook bezig gaan houden met het afvangen van gas dat vrijkomt bij de oliewinning. Daarnaast zou het bedrijf zich willen toeleggen op zonne-energie in Libië. Afgelopen augustus gingen de geruchten over een terugkeer van Shell naar het Noord-Afrikaanse land ook al rond. Het bedrijf onthoudt zich tegenover NU.nl dinsdag van commentaar.

In Libië zijn op dit moment concurrenten actief als TotalEnergies, Eni en ConocoPhillips. Het land heeft volgens de BP Statistical Review of World Energy 2021 (pdf) een olievoorraad van 48,4 miljard vaten in de grond en is daarmee het meest olierijke land van het Afrikaanse continent.

Voor de val van dictator Muammar Gaddafi produceerde Libië bijna 1,8 miljoen vaten olie per dag. Vanwege voortdurende onrust in het land is de olieproductie teruggevallen tot 390.000 vaten per dag in 2020. Op basis van dat tempo zou het nog zeker driehonderd jaar lang olie kunnen oppompen.