De reisbranche heeft in het derde kwartaal 109 procent meer omzet gedraaid dat in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee boekte deze sector verreweg de meeste vooruitgang van alle zakelijke dienstverleners, al was het vorig jaar ook de zwaarst getroffen sector. Vergeleken met de periode voor corona loopt de omzet nog een kwart achter, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitzend- en managementadviesbureaus beleefden eveneens een goed derde kwartaal. De uitzendbranche draaide 14,2 procent meer omzet, de managementadviesbureaus 13,6 procent. Ook vergeleken met het derde kwartaal van 2019 viel de omzet hoger uit. Dat was eveneens het geval bij de IT-dienstverleners.

Mede daardoor realiseerde de zakelijke dienstverlening als geheel in het derde kwartaal een omzetgroei van 19,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en een plus van ruim 20 procent vergeleken met 2019.

Met uitzondering van de reisbranche en de reclamewereld ligt de omzet van alle deelsectoren binnen de zakelijke dienstverlening inmiddels weer hoger dan voor corona. Het reclamewezen loopt ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 nog 4 procent achter.