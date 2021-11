In de voorbije zeven dagen, toen er vanwege Black Friday en Cyber Monday veel kortingen waren, hebben we 5,12 miljard euro uitgegeven via pinbetalingen en online via iDEAL. Dat zegt Betaalvereniging Nederland dinsdag tegen NU.nl. Het aantal iDEAL-betalingen lag zo'n 15 procent hoger dan vorig jaar, bij het pinnen was er geen noemenswaardig verschil.

We gaven meer uit in de winkel dan online. De pinbetalingen van de afgelopen zeven dagen kwamen uit op 2,73 miljard euro, via iDEAL gaven we 2,39 miljard euro uit. Er werd wel 10 procent minder betaald in de winkel dan voor de coronacrisis in 2019, zegt de organisatie.

De afgelopen week is wel een recordweek als we kijken naar de rest van het jaar. Het aantal iDEAL-betalingen lag 45 procent hoger dan in een normale week en de online omzet steeg zelfs met 55 procent ten opzichte van andere momenten. Aan de toonbank deden we 10 procent meer pinbetalingen dan in een normale week.

Betaalvereniging Nederland houdt geen cijfers bij over het aantal mensen dat contant betaalt, maar schat dat op ongeveer 20 procent van het aantal betalingen in de winkel. Online wordt er - vooral bij buitenlandse webshops - ook soms met creditcard gewinkeld, maar dat blijft een klein aandeel. Volgens creditcarduitgever ICS steeg het aantal aankopen met een creditcard in de week van Black Friday met 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Online was afgelopen vrijdag, Black Friday, de drukste dag ooit in de geschiedenis van iDEAL. Cyber Monday komt op de vierde plaats met een omzet van 323 miljoen euro.

In de winkels was afgelopen zaterdag de drukste dag. Toen gaven we via pinbetalingen 558 miljoen euro uit, net iets meer dan op Black Friday.