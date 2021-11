Klanten met een variabel contract bij Eneco betalen volgend jaar gemiddeld 17,50 euro per maand meer voor hun gas en stroom. Dat heeft de energieleverancier woensdag bekendgemaakt. Die verhoging is even groot als bij concurrent Essent.

De verhoging bij Eneco gaat gelden voor mensen bij wie hun contract op 31 december afloopt. Het gaat om ongeveer 10 procent van de klanten. Zij betalen vanaf 1 januari 0,259 euro per kilowattuur stroom en 1,249 euro per kuub gas.

Bij een verbruik van 2.250 kilowattuur stroom en 1.200 kuub gas komt dat volgens Eneco neer op een verhoging van 17,50 euro per maand. Dat is inclusief een tegemoetkoming van het demissionaire kabinet

Het kabinet besloot eerder dit jaar om huishoudens te compenseren voor het feit dat hun energierekening veel hoger werd. Dit kwam door sterk opgelopen handelsprijzen voor stroom en gas. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in betalingsproblemen komen, is er een compensatieregeling opgetuigd.

Essent kwam eerder deze maand al met zijn nieuwe tarieven. Ook daar komen gebruikers met een variabel contract en een gemiddeld verbruik volgend jaar uit op een verhoging van 17,50 euro.