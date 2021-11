De omikronvariant van het coronavirus zal het tempo waarin luchtvaartmaatschappij Emirates de inzet van de Airbus A380 kan uitbreiden vertragen, aldus topman Tim Clark. In een reactie op het nieuws over de nieuwe virusvariant zegt Clark dinsdag dat die voor veel hoofdbrekens zorgt in de sector. De zorgen zijn een nieuwe tegenslag in de comeback van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Emirates, dat met 118 exemplaren de grootste A380-vloot ter wereld heeft, liet eerder deze maand weten dat het vanwege de grote vraag 60 toestellen extra zou gaan inzetten. Die plannen lopen volgens Clark vertraging op. Op dit moment heeft de luchtvaartmaatschappij uit Dubai 47 stuks van de A380 in gebruik. De topman hoopt nu dat de gehele vloot, waaronder alle A380's, volgend jaar zomer weer in gebruik is.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben tal van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis en teruglopende passagiersaantallen afscheid genomen van de Airbus A380. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is vanwege zijn omvang duur in gebruik. Toch keerde de Airbus A380 eerder deze maand terug in het vluchtschema bij het Australische Quantas en bij British Airlines. Ook Qatar Airways heeft laten weten komende winter weer met het vliegtuig te gaan vliegen.

Ondertussen waarschuwt Clark voor de impact van de omikronvariant op het vliegverkeer in december, dat doorgaans een van de belangrijkste maanden van het jaar is. Hij vreest dat het herstel van de afgelopen twee maanden goeddeels teniet zal worden gedaan als de coronavirusvariant problemen gaat veroorzaken.

"Als we de gebruikelijke reizigersaantallen van december mislopen of een winter tegemoet gaan waarin er weinig gevlogen kan worden, dan zal dat de luchtvaartsector en de economische sectoren die daarvan afhankelijk zijn een flink trauma bezorgen."