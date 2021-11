De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen gebroken boekjaar door de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie veel minder passagiers vervoerd dan een jaar eerder. Ook leed het bedrijf opnieuw verliezen als gevolg van de crisis.

In het afgelopen boekjaar, dat eind september afliep, stapten in totaal 20,4 miljoen passagiers aan boord van een vliegtuig van easyJet. Dat waren er een jaar eerder 48,1 miljoen. In de eerste helft van dat gebroken boekjaar waren er nog geen Europese reisbeperkingen in verband met de COVID-19-uitbraak.

Het verlies voor belastingen bedroeg 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Het verlies is minder groot dan een jaar geleden. Toen ging de prijsvechter 1,3 miljard pond in het rood, zijn eerste verlies ooit.

EasyJet is een van de grootste gebruikers van luchthaven Schiphol. Topman Johan Lundgren zegt in een toelichting dat de budgetvlieger ondanks de crisis boven verwachting heeft gepresteerd.

Volgens Lundgren laat dit kwartaal een veelbelovende start van het nieuwe jaar zien, met een fors aantrekkende vraag voor de wintervakantieperiodes en een toenemende vraag voor de zomer van 2022. Het is volgens easyJet nog te vroeg om te zeggen welke impact de omikronvariant van het virus zal hebben op Europese reizen en eventuele verdere beperkingen die hieruit kunnen voortvloeien.