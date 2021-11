Snellaadbedrijf Fastned opent dinsdag de eerste vier van in totaal negen snellaadstations in Frankrijk. Met de start van de activiteiten in Frankrijk is Fastned nu in zes landen te vinden. De nieuwe snellaadstations bevinden zich onder meer tussen Dijon en Lyon.

Ook op de stopplaatsen bij Pont Val de Saône langs de A39 en bij Écot langs de A36 worden dinsdag snellaadstations geopend. De vijf laadstations die in de komende weken in bedrijf worden genomen, staan straks langs de Autoroute du Soleil (A6) en bij Parijs.

Fastned trapt af met vier laadpunten van 300 kW per station. De snellaadstations kunnen van maximaal twaalf laadpunten worden voorzien als de vraag toeneemt.

Fastned heeft inmiddels 177 locaties verspreid over Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk. Daarnaast zijn nog zeker 150 snellaadstations in ontwikkeling.