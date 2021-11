De horeca zette in het afgelopen kwartaal 53,6 procent meer om dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar geleden steeg de omzet met 15 procent. Daardoor boekte de horeca gemiddeld bijna evenveel omzet als eind 2019, vlak voor de coronacrisis losbarstte.

Hotels en cafés zagen hun omzet tijdens de zomermaanden het sterkst toenemen in vergelijking met een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Hotels boekten dubbel zoveel omzet en cafés gingen er 89,9 procent op vooruit. Campings en vakantiehuisjes zetten 9,3 procent meer om en bij restaurants nam de omzet met 73,2 procent toe.

Volgens het CBS komt dat deels door de versoepeling van de coronamaatregelen, maar ook doordat we vaker in eigen land op vakantie gingen. Uit andere cijfers van het statistiekbureau blijkt dinsdag dat de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland een flinke knauw kregen in het derde kwartaal, maar dat meer Nederlanders een vakantie in eigen land boekten.

Nog niet alle horecazaken zitten weer op het niveau van voor de pandemie. Hotels boekten in het afgelopen kwartaal nog steeds een kwart minder omzet dan voor de coronacrisis. Dat komt vooral doordat hotels van alle horeca het hardst zijn geraakt door de coronamaatregelen, zegt het CBS. Bij andere vakantieaccommodaties kwam er dan weer 16,6 procent meer binnen. Restaurants boekten 10 procent meer omzet dan een jaar geleden en cafés juist 4,4 procent minder.