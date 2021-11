Het kabinet neemt tijdelijke maatregelen om de werkdruk en het personeelstekort in de kinderopvang tegen te gaan. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat medewerkers in opleiding makkelijker ingezet kunnen worden. Ook gaat de inspectie coulanter om met bepaalde regels.

Uit onderzoek van de sector blijkt dat 71 procent van de organisaties last heeft van een personeelstekort. Zo konden ouders eerder dit jaar op sommige plekken niet terecht, omdat er simpelweg geen medewerkers waren.

Ook blijkt dat bijna 50 procent van de werknemers in de kinderopvang de werkdruk (veel) te hoog vindt. Wiersma schrijft dat deze cijfers hem al langer zorgen baren. Door de nieuwe maatregelen wil hij voorkomen dat centra moeten sluiten.

Daarom mogen medewerkers in opleiding vanaf begin volgend jaar samen met één volleerde werknemer op een groep werken, in plaats van met twee. De aanpassing van deze regel geldt voor een half jaar.

Inspectie houdt meer rekening met personeelstekort

Daarnaast wil Wiersma dat toezichthouders meer rekening houden met verzachtende omstandigheden of overmacht als een kinderopvang bepaalde eisen niet kan naleven vanwege personeelstekort.

Zo mogen opvangcentra bijvoorbeeld langer dan drie uur minder medewerkers inzetten dan voorgeschreven. Ook kan makkelijker worden afgeweken van het zogeheten 'vastegezichtencriterium', wat inhoudt dat er altijd minstens één bekend gezicht per kind werkt.

De problemen in de kinderopvang spelen al langer. De sector kampt met vergrijzend personeel en de instroom van nieuwe werknemers is niet groot genoeg, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). De organisatie gaf al eerder aan dat het andere regels wil, zoals het toestaan van mensen in opleiding om voor de groep te staan.

De BK is blij dat het ministerie de problemen ziet, maar vindt dat de maatregelen "niet de ideale oplossing voor het personeelstekort" bieden. "Vanzelfsprekend blijven we daarover in gesprek en zullen we in de komende dagen zo veel mogelijk handen en voeten geven aan de coulanceregeling die in de brief wordt aangekondigd."