Woningcorporaties hebben dit jaar 155.000 huishoudens huurverlaging gegeven. Het gaat om huurders die te veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag.

Begin dit jaar is een nieuwe wet ingegaan. Die geeft bewoners van een sociaal huurhuis onder bepaalde voorwaarden recht op een lagere huurprijs.

Het gaat om eenpersoonshuishoudens die minder verdienen dan grofweg 24.000 euro per jaar en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot ongeveer 32.000 euro. Als deze huishoudens meer huur betalen dan 633,25 euro per maand, hebben ze recht op een verlaging.

Nu blijkt dat in totaal 155.000 huishoudens aan deze voorwaarden voldoen. Zij hebben van hun corporatie een huurverlaging gekregen. Gemiddeld is deze verlaging ongeveer 40 euro per huishouden per maand.

Bij het bepalen of huurders recht hebben op een verlaging, is gekeken naar het inkomen in 2019. Huishoudens die toen nog te veel verdienden, maar inmiddels minder inkomen hebben, kunnen zelf een verlaging aanvragen. Deze krijgen ze als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verwachting is dat nog eens 5.000 huishoudens via deze weg een verlaging kunnen krijgen.