Nu de horeca vanaf 17.00 uur dicht is, we weer meer thuiswerken en de openingstijden van de supermarkten zijn ingeperkt, is het daar weer drukker geworden. Maar volgens supermarktkoepel CBL is het niet zo druk dat de 1,5 meter niet gehouden kan worden en is er nog geen noodzaak om de hulp van de groothandels in te roepen, zoals vorig jaar wel gebeurde.

"De regel is dat we één klant per 5 vierkante meter mogen toelaten, dat maximum haal je in de meeste supermarkten nooit", zegt directeur Marc Jansen van het CBL desgevraagd tegen NU.nl. "Alle formules kennen hun winkels en de piekmomenten. Dus als het nodig is, wordt er gehandhaafd door mensen te verplichten een mandje of karretje te gebruiken."

Vorig jaar toen Nederland te maken kreeg met de eerste coronagolf werd er streng gehandhaafd in supermarkten op het aantal mensen dat werd toegelaten. "We hebben destijds op eigen initiatief een maximaal aantal klanten ingesteld van één klant per 10 vierkante meter, dus dat was veel beperkter, nu is het het dubbele."

Ook werden toen de groothandels zoals Sligro en Makro opengesteld voor consumenten, die zaken leveren normaal gesproken alleen aan de horeca. "Dat was destijds gekoppeld aan het noodplan voedselvoorziening", zegt een woordvoerder van Sligro. "De horeca was toen helemaal dicht. We hebben nu al wel vragen gekregen van consumenten of ze weer bij ons terecht kunnen. Dat is niet het geval."

Makro laat desgevraagd weten dat als de vraag zich aandient, zij altijd bereid zullen zijn de deuren te openen voor consumenten. "Het gemis aan de horecabestellingen wordt bij lange na niet goedgemaakt als consumenten bij ons boodschappen mogen doen. Maar we zullen het zeker weer doen als het ons gevraagd wordt en het helpt bij de spreiding."

Vorig jaar draaiden de supermarkten 10 procent meer omzet als gevolg van de horecasluiting en het verplichte thuiswerken. "Gelukkig is de horeca nu niet helemaal dicht en is ook veel ervaring opgedaan met afhalen en bezorgen", zegt CBL-directeur Jansen. "Maar ook door het thuiswerken waardoor weer minder in de bedrijfskantine gegeten wordt of het broodje onderweg, zal de supermarktomzet ongetwijfeld weer iets hoger uitkomen."