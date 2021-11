Roompot moet afwachten of het branchegenoot Landal GreenParks mag overnemen. Kartelwaakhond ACM wil verder onderzoek doen naar de gevolgen van de deal, voordat het eventueel toestemming geeft. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Roompot en Landal maakten in juni bekend dat ze samen verder willen. Het zijn respectievelijk de grootste en een na grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland. Daarnaast zijn ze de grootsten in het aanbieden van diensten voor andere parken, bijvoorbeeld de verhuur, marketing en beheer van vakantiewoningen.

Als beide bedrijven samen zouden gaan, krijgen ze mogelijk een te sterke positie. ACM vraagt zich daarom af of Roompot na de overname de prijzen van vakantiehuizen en diensten aan andere parken kan verhogen of de kwaliteit kan verminderen.

ACM wil nu van Roompot en Landal weten of ze voorgenomen deal inderdaad willen doorzetten. Zo ja, dan moeten ze hiervoor een vergunning aanvragen. De mededingingsautoriteit gaat dan onderzoeken of er genoeg concurrentie overblijft in de markt. Daarbij kijkt het vooral naar de gevolgen voor de consumenten.

Roompot heeft meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in onder meer Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Landal is ook zowel in Nederland als in het buitenland actief met in totaal ruim honderd parken. Het zit onder meer in België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Groot-Brittannië.

Landal is nu nog in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Platinum Equity, terwijl Roompot eigendom is van de eveneens Amerikaanse investeerder KKR.