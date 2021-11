Schiphol breekt met aannemer Ballast Nedam-TAV, die werkt aan een belangrijke uitbreiding van de luchthaven. Het gaat om de zogenoemde A-pier waarvan de bouw al bijna klaar is. Schiphol laat maandag weten dat voor het afmaken van het omvangrijke project een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet.

"Er is een geschil ontstaan, onder andere door onoverbrugbare verschillen van inzicht over welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van het ontwerp", laat een woordvoerder van de luchthaven desgevraagd weten. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers liet Schiphol al doorschemeren dat er gedoe was over de bouw.

De bouw van de A-pier is een behoorlijk hoofdpijndossier voor de luchthaven. Keer op keer werd het project uitgesteld. De pier had eigenlijk al jaren geleden af moeten zijn.

De bouw is in april 2018 begonnen en had in 2019 klaar moeten zijn. De A-pier moet er komen om de - in normale tijden - toenemende drukte op Schiphol het hoofd te bieden.