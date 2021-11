In september van dit jaar zaten minder mensen in de bijstand dan voor de coronacrisis. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal ontvingen 419.000 mensen een bijstandsuitkering in september. Dat zijn er tweeduizend minder dan in maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak in ons land.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is dat een direct gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. "Je ziet vaak dat het aantal mensen in de bijstand reageert op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als het slecht gaat raken mensen hun baan kwijt en komen uiteindelijk veel mensen in de bijstand terecht."

Gaat het echter goed en zijn er veel banen, dan gebeurt het tegenovergestelde, legt Van Mulligen uit. "Als er veel vraag is naar personeel, dan zie je veel uitstroom in de bijstand. Dat is waarschijnlijk ook nu het geval geweest."

Alleenstaanden vormen in Nederland de grootste groep bijstandsgerechtigden. Iets minder dan de helft van de mensen in de bijstand was begin dit jaar alleenstaand. Koppels zonder kinderen vormen de kleinste groep. Deze verhoudingen zijn de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven.