Doutzen Kroes kreeg in vijf rondes 18.817 euro aan NOW-steun om de coronacrisis door te komen, schrijft Quote op basis van gegevens van uitvoeringsinstantie UWV. Dat leidt tot ophef, want het model laat zich geregeld kritisch over het coronabeleid uit en zou een vermogen van zo'n 29 miljoen euro hebben. Toch heeft ook zij recht op coronasteun.

De NOW-subsidie geldt sinds het begin van de coronacrisis voor elke ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies lijdt in vergelijking met een jaar geleden. De berekening wordt per kwartaal gemaakt en aanvragers hebben recht op 80 procent van hun omzetverlies. In de eerste drie rondes was dat nog 85 procent.

Het mag krom lijken dat Kroes, die volgens de Quote Top 100 van Jonge Miljonairs 29 miljoen euro aan vermogen heeft, bijna 19.000 euro aan NOW-steun heeft kunnen krijgen via haar bedrijf AHAU Gele Zon B.V. Toch heeft zij daar recht op als ze minder opdrachten krijgt. Ze moet tenslotte haar personeel blijven betalen en heeft net als iedereen een aantal vaste kosten.

Aan de andere kant is er ophef over het feit dat Kroes in het verleden op sociale media regelmatig kritiek op het coronabeleid uitte en weinig geloof aan het coronavirus hecht. Dat neemt uiteraard niet weg dat zij wel de gevolgen van de opgelegde beperkingen ondervindt en daardoor recht heeft op staatssteun.

In totaal 450.000 aanvragen voor NOW-steun

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel bedrijven in de afgelopen vier kwartalen een beroep op de NOW-steun hebben gedaan, maar het UWV kreeg in totaal 450.000 aanvragen binnen. Veel bedrijven hebben meermaals steun aangevraagd. KLM was de grootste slokop van NOW-subsidie.

Ook onder meer hotelsite Booking.com vroeg loonsteun aan, maar die betaalde de steun helemaal terug toen bleek dat het bedrijf winst had gemaakt en grote bonussen had uitgekeerd aan het management.

Het kabinet schafte in oktober alle coronasteun af, omdat de economie herstelde. Maar nu het land weer deels op slot gaat, maken de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de NOW-steun voor loonkosten alvast hun rentree. Daar heeft het kabinet 2,2 miljard euro voor uitgetrokken.