Het Russische staatsoliebedrijf Gazprom heeft zijn beste kwartaal ooit achter de rug vanwege de hoge energieprijzen. Het bedrijf boekte een nettowinst van 581,8 miljard roebel (6,9 miljard euro) in het derde kwartaal, tegenover een verlies van 251 miljard roebel een jaar geleden.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij alles wat verschijnt over de hoge gasprijs

Gazprom verkocht het afgelopen kwartaal voor 1,2 triljoen roebel aan gas in Rusland en Europa. Tegelijk ging de prijs voor 1.000 kubieke meter gas omhoog van 104 euro een jaar geleden naar 278 euro nu.

De gasprijs ging de afgelopen maanden fors omhoog. Sinds het begin van het jaar steeg hij al met 384 procent. Begin oktober bereikte de prijs een piek van meer dan 116 euro per megawattuur, maar ondertussen zakte hij al terug tot zo'n 88 euro.

Gazprom speelt een belangrijke rol in de energiecrisis. Het bedrijf, dat door het Kremlin gecontroleerd wordt, levert via de pijplijn Nord Stream gas aan Europese landen. Een aantal landen verwijt de producent dat hij niet genoeg levert, maar Gazprom beweert dat het aan alle leveringsafspraken voldoet.

Ondertussen is er een tweede gaspijplijn gebouwd tussen Rusland en Duitsland, maar die is nog niet in gebruik. Duitsland wil eerst toezeggingen van Russisch president Vladimir Poetin dat hij niet plots de gastoevoer zal afsluiten als er een conflict uitbreekt tussen Rusland en de EU. Wanneer de Nord Stream 2 in gebruik komt, is nog niet duidelijk.

Gazprom maakte maandag ook zijn resultaten voor de eerste negen maanden van dit jaar bekend. De omzet steeg met 71,4 procent naar 2,4 biljoen roebel. Ook dat was een record.