Nederlandse jongeren kiezen er iets vaker voor hun geld te beleggen in traditionele beleggingen, dan dat ze dat doen in cryptovaluta. Dat blijkt uit onderzoek van Rabobank en Nibud.

42 procent van alle jongeren in Nederland kiest ervoor geld te beleggen. 27 procent van de jongeren doet dit in cryptomunten zoals de bitcoin. Traditionele beleggingen in bijvoorbeeld aandelen en obligaties worden iets vaker gekozen. 31 procent van de 18- tot 30-jarigen in ons land heeft een deel van hun geld daarin geïnvesteerd.

Jongeren vinden het beleggen in cryptomunten risicovoller dan een traditionele belegging. 61 procent van de jongvolwassenen geeft aan dat crypto risicovol is, waar 49 procent van de jongeren dit stelt voor traditionele beleggingen in aandelen, obligaties, fondsen of indextrackers.

Van alle jongeren in Nederland die hun geld beleggen, geeft 85 procent aan dit te doen om vermogen op te bouwen. Iets meer dan de helft van de beleggers (56 procent) ziet het investeren van geld in beleggingen als hobby.

Mannen kiezen er vaker voor om geld te investeren in beleggingen dan vrouwen. Daarnaast zijn jongvolwassenen die hun geld investeren in traditionele beleggingen vaak hoger opgeleid dan de mensen die ervoor kiezen cryptomunten te kopen.

Slechts 9 procent van de jonge beleggers in ons land kiest ervoor geld te beleggen zonder spaargeld achter de hand te hebben. 77 procent van de jongeren geeft aan dat je alleen geld moet investeren dat je kunt missen.