De Belastingdienst zette duizenden mensen op een zwarte lijst, ook al was er geen bewijs dat ze fraudeerden of iets anders misdeden. Bij 750 huishoudens werden de toeslagen stopgezet zonder dat daar een duidelijke reden voor was, schrijft NRC maandag op basis van ongepubliceerd onderzoek van het accountantsbureau PwC.

Eerder raakte al bekend dat de Belastingdienst vijfduizend tot vijftienduizend mensen onterecht heeft geweigerd voor schuldsanering omdat zij in de Fraude Signalerings Voorziening (FSV) stonden, een lijst waar mensen op terecht kwamen wanneer er vermoedens van fraude waren tegen hen.

Uit verder onderzoek van PwC blijkt nu dat bij zeker 750 mensen de toeslagen zijn stopgezet omdat ze op de lijst stonden. Dat zonder bewijs dat ze gefraudeerd hadden. Duizenden anderen werden meteen onder verscherpt toezicht geplaatst, opnieuw zonder duidelijke reden, wat hen jarenlang in financiële onzekerheid bracht.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het kabinet, is nog niet gepubliceerd maar zal volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën volgende week of over twee weken naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op de inhoud wilde het ministerie nog niet ingaan.

De FSV-lijst raakte begin dit jaar bekend na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. Toen bleek dat de lijst in strijd was met de privacywetgeving, omdat niet alle persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt werden. Ook bleek dat tienduizenden mensen onterecht op de lijst waren terechtgekomen. Het systeem werd na de onthullingen uitgeschakeld.

De Belastingdienst stuurde intussen naar 60.000 mensen een brief met excuses en de reden waarom ze op de lijst stonden. Bij sommige mensen is die reden onbekend.