De toerismesector loopt dit jaar wereldwijd 2 biljoen dollar (1,77 biljoen euro) aan inkomsten mis door de coronapandemie. Dat bedrag aan gederfde inkomsten is vergelijkbaar met het verlies in 2020, meldt VN-toerismeorganisatie UNWTO maandag.

Het herstel van de mondiale toerismesector in 2021 is broos, zegt de in Madrid gevestigde UNWTO. Veel landen in Europa worstelen met een sterke toename van het aantal coronabesmettingen. Onlangs is de nieuwe, mogelijk besmettelijkere omicronvariant van het coronavirus ontdekt.

De vooruitzichten voor 2022 zijn ook niet hoopgevend. UNWTO-topman Zurab Pololikashvili verzoekt landen hun coronaprotocollen en -maatregelen op elkaar af te stemmen. Toeristen raken door de wirwar van regels nu vaak "in de war" en "weten niet hoe ze moeten reizen", zegt Pololikashvili maandag.

Op het noordelijk halfrond werd tijdens het afgelopen zomerseizoen weer een stuk meer gereisd, maar het hersteltempo was anders in andere delen van de wereld. Dat was een gevolg van "verschillen in reisbeperkingen, vaccinatiegraden en het vertrouwen van reizigers", aldus de UNWTO.

Volgens de VN-organisatie houden 46 landen, goed voor 21 procent van alle bestemmingen wereldwijd, hun grenzen volledig gesloten voor toeristen. Nog eens 55 landen houden hun grenzen deels dicht voor buitenlandse bezoekers.

Slechts vier landen hebben alle aan de pandemie gerelateerde beperkingen opgeheven: Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Mexico. Welke nieuwe maatregelen met de opmars van de omicronvariant zullen volgen, is nog onduidelijk.