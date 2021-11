Verschillende supermarkten heffen geen statiegeld op sommige plastic drankflessen, terwijl dat wettelijk wel moet. Dat blijkt uit een inventarisatie van televisieprogramma Kassa. De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar mogelijke overtredingen.

Sinds deze zomer wordt statiegeld geheven op kleine plastic flesjes van minder dan 0,75 liter. Wie de flesjes inlevert bij een supermarkt of andere verkopers krijgt 15 cent statiegeld terug.

Toch zijn er in verschillende supermarkten in ieder geval vijftien producten, vaak van het eigen merk, te vinden waar geen statiegeld op zit. Het gaat om flessen in onder meer de Albert Heijn en Jumbo, maar ook bij de PLUS, Lidl en Coop. De supermarkten hebben mogelijk prijsvoordeel gehad, omdat op soortgelijke flessen wel statiegeld zit, zegt Kassa.

Voor sappen hoeven supers weliswaar geen statiegeld te vragen, maar die uitzondering geldt alleen als het om een 100 procent sap gaat. Is bijvoorbeeld suiker of water toegevoegd, dan moet er wel sprake zijn van statiegeld. Daar lijkt het mis te gaan.

Om verwarring te voorkomen, wil onder meer GroenLinks op alle plastic flessen statiegeld heffen. Hoeveel procent sap er in zo'n fles zit, zou dan niet moeten uitmaken. De partij heeft hierover Kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke staatssecretaris Steven van Weyenberg.

Een woordvoerder van de ILT bevestigt een handhavingsverzoek te hebben ontvangen van de organisatie Recycling Netwerk naar aanleiding van de inventarisatie van Kassa. Wanneer de uitkomst van het onderzoek bekend wordt, is nog niet bekend.

Diverse supermarkten zeggen zelf ook in de kwestie te duiken. Jumbo is van mening dat het wel aan de wetgeving voldoet en wacht het onderzoek van de ILT af. Producent Riedel van DubbelDrank liet weten de verpakking van de flessen aan te passen.