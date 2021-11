iDEAL heeft op Black Friday 5,39 miljoen betalingen verwerkt. Dat is een nieuw dagrecord voor de betaalmethode. De betalingen waren samen goed voor zo'n 430 miljoen euro aan omzet, zo heeft iDEAL zaterdag bekendgemaakt. Betaalvereniging Nederland meldt ondertussen dat het aantal pinbetalingen in fysieke winkels op Black Friday dit jaar juist kleiner is uitgevallen.

Er is op Black Friday ongeveer 70 procent meer afgerekend met iDEAL dan op een gemiddelde vrijdag. De omzet lag 85 procent hoger dan wat voor een vrijdag gebruikelijk is.

iDEAL verwerkte tijdens Black Friday zo'n honderd betalingen per seconde. Ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronacrisis, viel zowel het aantal betalingen als de geschatte omzet ongeveer de helft hoger uit.

Ook de aanloop naar Black Friday was druk. Op maandag, het begin van de zogeheten Black Week, was het aantal betalingen via iDEAL al direct een kwart groter dan normaal.

Aan de kassa's van fysieke winkels werden op Black Friday 17,4 miljoen pinbetalingen geregistreerd. Dat is 5 procent minder dan vorig jaar en ook minder dan de 21,1 miljoen betalingen die in 2019 geteld werden. Toen werd er voor ongeveer 630 miljoen euro aan pinomzet geteld, dit jaar is er sprake van een bedrag van 529 miljoen euro.