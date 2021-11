Het aantal online bestedingen is tijdens Black Friday met 23 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook in de aanloop naar vrijdag is er vaker online gewinkeld, meldt online betaalbedrijf Klarna zaterdag. De piek van de online Black Friday lag op 21.00 uur. International Card Services (ICS), bekend van Visa en Mastercard, ziet ondertussen een verschuiving naar aankopen bij buitenlandse webshops.

Op vrijdagavond registreerde Klarna een toename met 483 procent van het aantal online bestedingen vergeleken met een reguliere vrijdagavond. Ook de zogeheten Black Week, oftewel de aanloop naar Black Friday, was in trek. Gemeten over de vier dagen tot en met donderdag werd een toename met 48 procent van het aantal bestedingen genoteerd ten opzichte van vorig jaar.

De echte Black Friday ging eveneens voortvarend van start. In het eerste uur lag het aantal online bestedingen al direct negenmaal hoger dan op een gemiddelde vrijdag. Kleding, schoenen, schoonheidsproducten en elektronica werden het vaakst online aangeschaft op Black Friday.

Black Friday is volgens de betaaldienst, die met 38.000 Nederlandse webshops werkt, vooral in trek bij de leeftijdsgroep 25-40 jaar. De sterkste groei komt bij de groep 25 jaar en jonger vandaan. In Noord-Holland werd op Black Friday met een plus van 17 procent de grootste toename vergeleken met een gemiddelde vrijdag genoteerd. Ook in Utrecht en Zuid-Holland waren de consumenten fanatieker dan elders.

Gemiddeld aankoopbedrag was 86 euro

Uit transactiedata van ICS blijkt zaterdag bovendien dat consumenten op Black Friday online 5 procent meer hebben uitgegeven dan vorig jaar. Tijdens Black Week is 10 procent meer besteed. Volgens ICS lag het gemiddelde aankoopbedrag de afgelopen week op 86 euro.

Nederlandse consumenten die tijdens Black Week met de creditcard betaalden, winkelden ook vaak bij buitenlandse webshops. Uiteindelijk werd slechts 34 procent van de online bestellingen van die groep bij een in Nederland gevestigde webshop geplaatst.

Ook het aantal aankopen met de creditcard in fysieke winkels lag dit jaar hoger tijdens Black Week. ICS noteerde de afgelopen week een toename van 43 procent vergeleken met vorig jaar en een 15 procent hogere omzet.