De aangescherpte coronaregels die vrijdag zijn aangekondigd, betekenen voor de meeste kroegen en restaurants dat ze in een nieuwe lockdown terechtkomen. Dat zegt Robèr Willemsen van horecavereniging KHN, die baalt van de nieuwe regels.

Het demissionaire kabinet besliste vrijdag dat de horeca tussen 17.00 en 05.00 uur dicht moet blijven. Tijdens de uren dat de restaurants en kroegen wel open zijn, moeten bezoekers anderhalve meter afstand houden. Daardoor kunnen er minder mensen tegelijk binnen zijn. Afhalen en bezorgen blijft wel mogelijk.

Door de maatregelen is dineren in restaurants of eetcafés niet meer mogelijk. Dat kan nu nog wel, omdat horeca volgens de al bestaande regels open mag blijven tot 20.00 uur.

De nieuwe regels hebben zeer grote gevolgen voor de omzet, denk Willemsen. "Feitelijk is dit voor ons gewoon een nieuwe lockdown en dat in de belangrijkste maand van het jaar. Terwijl de horeca niet de oorzaak van het hoge aantal besmettingen is."

Wel is de KHN redelijk tevreden over de uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. Vrijdag werd duidelijk dat de loonsteunregeling (NOW) terugkomt. Ook de tegemoetkoming in de vaste lasten wordt uitgebreid.

Willemsen hamert op het belang van een "exit-strategie", waarin duidelijk staat hoe Nederland moet omgaan met een virus dat langdurig rond blijft gaan. Zo'n strategie moet voorkomen dat de horeca en ook andere sectoren van lockdown naar lockdown gaan.

Winkeliers zijn opgelucht

De nieuwe regels pakken minder slecht uit voor winkeliers. Zo mogen supermarkten en andere essentiële winkels zoals drogisterijen tot 20.00 uur open blijven. Niet-essentiële winkels zoals kledingverkopers, bouwmarkten en meubelzaken moeten vanaf zondag om 17.00 uur dicht. Nu nog mogen ze tot 18.00 uur open blijven.

Er bestond vrees bij winkeliers dat ze wellicht volledig dicht moesten, net als in december vorig jaar. Winkeliersvereniging INretail, die onder meer sportzaken en woonwinkels vertegenwoordigt, is dan ook opgelucht dat er van de openingstijden slechts een uurtje af gaat.