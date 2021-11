Bedrijven kunnen binnenkort weer gebruikmaken van loonsteun via de NOW-regeling. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdag bekendgemaakt op de coronapersconferentie. Tegelijk wordt de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL-regeling) uitgebreid. In totaal trekt het kabinet zo'n 2,2 miljard euro uit voor de extra steun.

De nieuwe steun voor ondernemers is volgens het kabinet nodig omdat ze strengere maatregelen krijgen opgelegd. Deze leiden tot minder inkomsten.

Zo moeten vanaf zondag onder meer alle niet-essentiële winkels, horeca, sportscholen, bioscopen en pretparken elke dag om 17.00 uur sluiten. Daarnaast moeten klanten en bezoekers overal 1,5 meter afstand houden. Hierdoor kunnen er op veel plekken minder mensen tegelijk naar binnen.

Om te voorkomen dat werkgevers veel personeel moeten ontslaan, komt de loonsteunregeling weer terug. Daarin kunnen bedrijven die minimaal 20 procent van hun omzet kwijtraken, maximaal 85 procent van hun loonkosten vergoed krijgen.

De regeling geldt in ieder geval voor de maanden november en december. Dus ook over de afgelopen weken kunnen ondernemers NOW ontvangen. De hoop is dat het loket om de loonsteun aan te vragen vóór het einde van het jaar weer opengaat.

Ook regeling voor startende ondernemers

In het uitgebreide steunpakket is ook een regeling opgenomen voor startende ondernemers. Wie uiterlijk op 30 september 2021 met zijn bedrijf is begonnen, kan een NOW-voorschot aanvragen, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Daarnaast krijgen bedrijven in plaats van 85 procent voortaan maximaal 100 procent van hun vaste lasten vergoed. Dit geldt alleen voor werkgevers die minimaal 30 procent omzetverlies hebben. Grote ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro. Voor kleinere bedrijven ligt dat plafond lager.

Ondernemers hoeven zich geen zorgen te maken over de blauwe envelop, omdat ze opnieuw uitstel krijgen van het betalen van belastingen. Dat uitstel was aanvankelijk begin vorige maand gestopt, maar is nu verlengd tot het einde van het jaar. De rente die over de belastingschuld wordt betaald, zal slechts langzaam oplopen.

De afgelopen tijd werd de roep om een breder steunpakket steeds luider, onder meer voor de terugkeer van de NOW-regeling. Dit omdat het demissionaire kabinet recent de sluitingstijden voor bijvoorbeeld horeca en winkels al vervroegde. Nu het aantal coronabesmettingen verder is opgelopen, is alsnog besloten de loonsteun weer in te voeren.

Huidig beleid is geen oplossing voor lange termijn

Het kabinet vindt dat de mix van vervroegde sluitingen en veel steunmaatregelen geen oplossing is voor de lange termijn. Daarom zijn er wetsvoorstellen om het 3G-beleid in te voeren, waarbij toegang tot bepaalde plekken alleen mag als je gevaccineerd, genezen of getest bent.

Voor sommige sectoren komt misschien zelfs een 2G-beleid, waarbij je gevaccineerd of genezen moet zijn om ergens naar binnen te kunnen. Het is niet zeker of dit wordt ingevoerd. Daarover worden nog volop gesprekken gevoerd met onder meer de Tweede Kamer, werkgevers en vakbonden.