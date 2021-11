Franse vissers hebben vrijdagmiddag enkele uren vrachttreinen tegengehouden die via de Kanaaltunnel goederen naar het Verenigd Koninkrijk brengen. De actie zou twee uur duren. Eerder op de dag blokkeerden ze in Calais tijdelijk het ferryverkeer van en naar het VK. De vissers doen dit uit woede over het kleine aantal visvergunningen dat de Britten afgeven.

Het protest begon in de ochtend met vissers die rode fakkels afstaken en vervolgens de haven van St. Malo een uur blokkeerden. Daarbij hielden ze een Brits containerschip tegen. Bij de blokkade van Calais liepen twee ferry's met vrachtwagens en passagiers vertraging op.

Bij de acties bij de Kanaaltunnel richtten vissers barricades op van brandende pallets. Er ontstonden flinke files. De actievoerders lieten weten tegen 10 december verbetering te willen zien, anders komen er nieuwe acties.

Het is een kwestie van "druk uitoefenen op de Britse regering", onderstreepte de voorzitter van het visserijcomité van de regio Hauts-de-France, Olivier Leprêtre. Hij hekelde de overbevissing in Franse wateren die volgens hem wordt veroorzaakt door de Britse weigering tientallen visvergunningen te verstrekken.

De autoriteiten in Londen houden de situatie nauwlettend in de gaten en hopen dat Frankrijk garandeert dat het handelsverkeer niet wordt verstoord, zei de woordvoerder van premier Boris Johnson.

Visvete is al tijden gaande

Volgens Frankrijk heeft het Verenigd Koninkrijk minder vergunningen afgegeven dan was afgesproken bij de Brexit-onderhandelingen. Het VK zegt juist dat Frankrijk zich niet aan de afspraken houdt.

De ruzie is al tijden bezig en laaide recent op toen Frankrijk een Britse trawler in beslag nam, omdat die zonder vergunning in Franse wateren zou vissen. Afgelopen mei voer een Franse vloot naar het Kanaaleiland Jersey voor een blokkade van enkele uren.

Volgens het eind vorig jaar ondertekende Brexit-akkoord mogen Europese vissers blijven werken in Britse wateren, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat ze daar vroeger aan het vissen waren. Maar de Fransen en de Britten kibbelen over de aard en omvang van de te overleggen bewijsstukken.