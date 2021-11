Importeurs van nieuwe personenwagen hebben in het derde kwartaal minder omzet gedraaid. Vanwege leveringsproblemen als gevolg van het wereldwijde chiptekort, viel de omzet 7,4 procent lager uit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De deelsector vormde daarmee een negatieve uitschieter, aangezien de auto- en motorbranche als geheel meer omzet wist te realiseren in het achterliggende kwartaal.

De auto- en motorbranche in Nederland sloot het derde kwartaal af met een omzettoename van 5 procent, blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De motorbranche was met een omzetstijging van 16,7 procent de best presterende deelsector in het afgelopen kwartaal.

Reparatiebedrijven, waar ook de bandenhandelaren onder vallen, hadden met een 10,3 procent hogere omzet eveneens een goed kwartaal. De zwaardere-bedrijfsautobranche maakt met een omzetstijging van 8,9 procent de top drie compleet.

Ondanks de positieve cijfers is de stemming onder ondernemers in branche overwegend negatief, ook ten opzichte van andere bedrijfstakken.

Een ander probleem binnen de auto- en motorbranche is het personeelstekort. Volgens het CBS geeft bijna 23 procent van de bedrijven aan te weinig medewerkers te hebben. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal opgelopen naar zo'n 5,300. Dat is het grootste aantal in 24 jaar. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal vacatures in de autobranche bijna verdubbeld.