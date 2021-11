Tesla wil toch geen staatssteun ontvangen voor zijn toekomstige accufabriek ten oosten van Berlijn. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's heeft de aanvraag ingetrokken.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft het besluit van Elon Musks bedrijf bevestigd, meldt persbureau DPA. De hoogte van het bedrag is niet bekendgemaakt, maar het ging naar verluidt om 1,14 miljard euro. De financiering, die door de autoriteiten van de Europese Unie was goedgekeurd, is nu beschikbaar voor andere projecten.

De steun was onderdeel van het in januari aangekondigde project European Battery Innovation. Met dit initiatief moet de Europese auto-industrie minder afhankelijk worden van accupakketten en batterijcellen uit China, Japan en Zuid-Korea. Onder meer BMW en Fiat Chrysler Automobiles, dat inmiddels in het bedrijf Stellantis is opgegaan, hebben inmiddels staatssteun toegewezen gekregen.

Ondanks de intrekking gaat Tesla wel door met zijn plannen voor de accu- en recyclingfabriek in de deelstaat Brandenburg, die de Duitse hoofdstad omringt. Op die locatie heeft de autofabrikant ook een zogenoemde gigafabriek gebouwd om daar zijn auto's in elkaar te zetten. Maar het bedrijf wacht nog altijd op goedkeuring om de fabriek in gebruik te kunnen nemen.

Tesla begon in 2019 met de bouw van de assemblagefabriek, nadat het bedrijf voorlopige goedkeuring had gekregen. Musk is van plan om dit jaar met de productie in de fabriek te beginnen. De lokale autoriteiten zijn echter nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek.