Stichting Car Claim, die eerder al een massaclaim indiende tegen Volkswagen, omdat het bedrijf zogenoemde sjoemelsoftware in zijn auto's gebruikte, klaagt nu ook Renault en Dacia aan. Volgens de stichting hebben beide automerken, die tot dezelfde bedrijfsgroep behoren, ook gelogen over hun uitstoot.

Renault wordt al vervolgd in Frankrijk, omdat het merk software in zijn auto's heeft gebruikt die een lagere stikstofuitstoot weergeeft dan de auto werkelijk uitstoot. De Nederlandse stichting dient nu voor de Nederlandse markt ook een massaclaim tegen Renault en zustermerk Dacia in.

Het gaat om auto's die tussen 1 september 2009 en 1 september 2019 verkocht werden. "Bij normaal gebruik stoten die auto's tot wel zestien keer meer stikstof uit dan wettelijk is toegestaan", zegt voorzitter Guido van Woerkom. "Renault en Dacia wisten dit, maar hielden dat stil tegenover hun klanten. Die zijn hierdoor misleid en hebben te veel betaald voor een gebrekkig product."

Het zou in Nederland om meer dan 150.000 auto's gaan. Car Claim wil dat alle gedupeerde bestuurders gecompenseerd worden. Ook de Nederlandse importeur van Renault en de dealers die de merken verkopen, worden gedagvaard.

In 2015 werd in de VS ontdekt dat Volkswagen sjoemelsoftware had geïnstalleerd in zijn dieselauto's. Die gaf niet de correcte stikstofuitstoot weer, waardoor het bedrijf binnen de wettelijke grenzen leek te blijven, terwijl dat niet het geval was. De zaak leidde tot een hoop aanklachten tegen het bedrijf.

In de eerste onderzoeken werden andere automerken niet genoemd, maar nader onderzoek toonde aan dat ook Renault bij het dieselgateschandaal betrokken is.