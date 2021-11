Wereldwijd zijn er vrijdag acties tegen het personeelsbeleid van de e-commercegigant Amazon. In meerdere landen leggen de werknemers van Amazon het werk neer, maar in het Nederlandse distributiecentrum van Amazon in Heerlen wordt gewoon doorgewerkt. FNV heeft naar eigen zeggen geen zicht op de problemen doordat Amazon vakbonden bewust buiten de deur houdt.

De protesten tegen de Amerikaanse webwinkel zijn niet toevallig op Black Friday, een van de drukste dagen in distributiecentra van pakjesbedrijven. Volgens FNV is de werkdruk bij het bedrijf gigantisch, maar zijn de lonen, werktijden en arbeidsomstandigheden "belabberd".

Daar komen vakbonden wereldwijd vrijdag dus tegen in actie. In onder meer Italië en Frankrijk weigert het personeel te werken, maar in Nederland voerde FNV gewoon protest op de scheepswerf in Alblasserdam waar Amazon-CEO Jeff Bezos een superjacht laat bouwen.

Dat lijkt een ietwat flauwe actie, maar dat komt doordat er in Nederland nogal strakke regels zijn rond staken. Werknemers mogen in ons land alleen maar staken als er onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn en die er samen niet uitkomen. "Dat is hier niet het geval omdat Amazon in Nederland zelfs geen vakbond heeft", zegt bestuurder Michiel Al.

Amazon staat bekend om zijn antivakbondstrategie. Het bedrijf probeert regelmatig stemmingen over vakbondsvorming tegen te houden. In het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen en delen van Canada is het werknemers al gelukt om zich te verenigen, maar in Nederland krijgen de vakbonden voorlopig geen voet tussen de deur.

Of er ook problemen zijn in het distributiecentrum in Heerlen of het bezorgcentrum op Schiphol, kan Al niet zeggen. "We weten het gewoon niet." Toch wil FNV de acties die wereldwijd tegen Amazon gevoerd worden haar steun betuigen. De vakbond protesteerde tussen 9.30 en 11.00 uur op de scheepswerf in Alblasserdam.