De koers van cryptovaluta bitcoin is na het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronavirusvariant in Zuid-Afrika met 7,8 procent gedaald naar 54,37 dollar (48,25 euro). Dat is het laagste niveau sinds begin oktober. Analisten vrezen dat de koers nog verder zal dalen.

"Als de nieuwe coronavirusvariant zich gaat verspreiden, zullen investeerders minder bereid zijn risico's te nemen", zegt Yuya Hasegawa van de Japanse bitbank tegen persbureau Reuters.

In de loop van de ochtend won de bitcoin weer wat terrein. Aanvankelijk leek het erop dat de grootste daling binnen een etmaal sinds september genoteerd zou worden.

De koersdaling van de bitcoin trok ook de waarde van Ethereum naar beneden. Die digitale munt staat inmiddels op een verlies van zo'n 4,5 procent en is nu ongeveer 4.090 dollar waard.