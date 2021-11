Beleggers op de Amsterdamse beurs schrokken vrijdag van nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronavirusvariant in Zuid-Afrika. De AEX-index verloor kort na opening ruim 3 procent. Vooral Europese bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche kregen forse klappen vanwege de vrees voor nieuwe reisbeperkingen. Ook de olieprijzen gingen vrijdag flink omlaag.

Air France-KLM zakte 9 procent in Amsterdam. Lufthansa en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia zakten 12 en 15 procent. Reisorganisatie TUI verloor 12 procent en de budgetvliegers Ryanair en easyJet raakten respectievelijk 10 en 13 procent kwijt.

De EU heeft besloten om vluchten van en naar het zuidelijke deel van Afrika te stoppen, om de nieuwe variant buiten de deur te houden. De Europese Commissie moet het plan nog goedkeuren. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Tsjechië hebben reeds besloten de grenzen voor reizigers uit het zuidelijke deel van Afrika dicht te houden. Ook Japan en Australië overwegen dat.

KLM houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe variant in de gaten. De luchtvaartmaatschappij vliegt zes keer per week tussen Schiphol en Kaapstad. Naar Johannesburg wordt iedere dag een keer gevlogen.

Ook de oliebedrijven gingen in de uitverkoop door de vrees dat vraag naar olie weer afneemt door de nieuwe reisbeperkingen. Shell zakte bijna 6 procent. In Londen verloor BP 8 procent en TotalEnergies daalde 6 procent in Parijs.

Daar komen nieuwe coronamaatregelen in veel Europese landen om de snelle verspreiding van de deltavariant en de druk op de zorg te verminderen nog eens bij. Deze maatregelen hebben een grote invloed op de economie en daarmee ook op de vraag naar olie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie lag vrijdag omstreeks 9.15 uur 5,2 procent lager op 74,32 dollar (65,95 euro). Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, was 4,4 procent goedkoper (78,62 dollar per vat) vergeleken met het einde van de vorige handelsdag.