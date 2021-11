Franse vissers willen vrijdag uit protest de Kanaaltunnel en de haven van Calais blokkeren, omdat het Verenigd Koninkrijk hen naar eigen zeggen visvergunningen ontzegt. Dat meldt brancheorganisatie NMFC donderdag in een online persconferentie.

De organisatie laat weten dat ze auto's en vrachtwagens voor de ingang van de Kanaaltunnel zal plaatsen zodat er tijdelijk geen treinen meer door kunnen. De tunnel is een van de belangrijkste handelsroutes via het spoor tussen het VK en Frankrijk.

Het conflict draait om de visquota en -afspraken die gelden sinds het Britse vertrek uit de Europese Unie. Frankrijk vindt dat het VK te weinig visvergunningen verstrekt aan Franse vissers en hen daarbij ook nog discrimineert ten opzichte van vissers uit andere landen. Londen spreekt die beschuldigingen tegen en zegt dat het zich perfect aan de Brexit-afspraken houdt.

De Britse premier Boris Johnson zei donderdag dat hij "teleurgesteld" is in de Franse dreigementen. "Het is aan de Franse regering om ervoor te zorgen dat er geen illegale activiteiten plaatsvinden en dat de handel niet in het gedrang komt", laat een woordvoerder weten.

Het is niet de eerste keer dat Londen en Parijs botsen over de visvergunningen. In mei dreigde Frankrijk de stroomvoorziening op het Britse eiland Jersey plat te leggen, waarna de Britten besloten om twee marineschepen naar het eiland te sturen. Daarop stuurde de Franse regering twee patrouilleschepen richting Jersey.

Aan het begin van deze maand nam Frankrijk dan weer een Britse vissersboot in beslag, omdat die zonder geldige vergunning in de Franse wateren aan het vissen zou zijn geweest. De van oorsprong Belgische boot met de naam Cornelis Gert Jan werd een week later op gerechtelijk bevel teruggegeven aan het VK.